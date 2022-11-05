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Росія втратила ще 600 окупантів та 8 танків

5 Листопада 2022 10:18
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Росія зазнає колосальних втрат на полі бою. ЗСУ нищить сотні окупантів та десятки одиниць різної техніки щодня. Станом на 5 листопада ЗСУ ліквідували вже понад 75 тисяч окупантів.

Збройні сили ліквідували ще 600 російських окупантів за добу, повідомляють у Генштабі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.11 орієнтовно склали

  • особового складу ‒ близько 75440 (+600) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2758 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5601 (+21) од,
  • артилерійських систем – 1776 (+4) од,
  • РСЗВ – 391 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 202 (+1) од,
  • літаків – 277 (+0) од,
  • гелікоптерів – 260 (+2) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1462 (+12),
  • крилаті ракети ‒ 399 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4184 (+10) од,
  • спеціальна техніка ‒ 155 (+0).

Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.

3 листопада поточного року у місті Мелітополь відзначено прибуття близько 80 поранених окупантів. В медичних підрозділах окупантів не вистачає кваліфікованого персоналу, зокрема лікарів-хірургів. Наявний медперсонал не здатен надати якісну медичну допомогу.


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