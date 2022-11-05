Росія втратила ще 600 окупантів та 8 танків

Росія зазнає колосальних втрат на полі бою. ЗСУ нищить сотні окупантів та десятки одиниць різної техніки щодня. Станом на 5 листопада ЗСУ ліквідували вже понад 75 тисяч окупантів.
Збройні сили ліквідували ще 600 російських окупантів за добу, повідомляють у Генштабі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.11 орієнтовно склали
- особового складу ‒ близько 75440 (+600) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2758 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5601 (+21) од,
- артилерійських систем – 1776 (+4) од,
- РСЗВ – 391 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 202 (+1) од,
- літаків – 277 (+0) од,
- гелікоптерів – 260 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1462 (+12),
- крилаті ракети ‒ 399 (+2),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4184 (+10) од,
- спеціальна техніка ‒ 155 (+0).
Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.
3 листопада поточного року у місті Мелітополь відзначено прибуття близько 80 поранених окупантів. В медичних підрозділах окупантів не вистачає кваліфікованого персоналу, зокрема лікарів-хірургів. Наявний медперсонал не здатен надати якісну медичну допомогу.