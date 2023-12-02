Росія увійшла до топ-5 постачальників зерна до ЄС

Євросоюз збільшив закупівлю російського зерна до 180 тис. тонн. За даними Євростату, це стало максимумом із березня 2022 року. Закупівлі зросли на 22% за місяць та в 10 разів на рік.

За підсумками вересня Росія стане четвертим найбільшим експортером зерна до ЄС. Головним напрямом імпорту для ЄС за цей місяць була Україна, постачання звідки за місяць зросли на 1%, а за рік зменшилися на чверть, до 1,2 млн. тонн.

Також у топ-5 увійшли Бразилія (наростила експорт за місяць у 1,8 раза, до 1,1 млн. тонн), Туреччина (на 4%, до 204 тис. тонн), Канада (зменшила постачання на третину, до 139 тис. тонн). тонн).