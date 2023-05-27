Суспільство

Росія терміново вивела в Чорне море ракетоносій, – ОК “Південь”

27 Травня 2023 11:58
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чоне море

Російська Федерація, станом на 10:30, вивела в Чорне море ракетоносій. Напоготові до восьми “Калібрів”.

Про це йдеться в Telegram-каналі речника оперативного командування “Південь” Владислава Назарова.

“Станом на 10:30, на бойове чергування в Чорному морі ворог терміново вивів ракетоносій. Таким чином, напоготові до 8 “Калібрів”, – пише Назаров.

Речник оперативного командування закликав українців бути уважними до сигналів повітряної тривоги та залишатись в укриттях в тих регіонах, де вона була оголошена.


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