Політика

Росія та Україна вчетверте за два тижні обмінялися військовополоненими

1 Грудня 2022 15:47
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полон

Міністерство оборони РФ повідомило, що “в результаті переговорного процесу з підконтрольної київському режиму території повернуто 50 російських військовослужбовців”.

Військових літаками доставлять до Москви, де вони пройдуть лікування та реабілітацію у медичних закладах Міноборони. “Усім звільненим надається необхідна медична та психологічна допомога”, – повідомили в міністерстві.

Раніше про обмін з Україною повідомив призначений Росією голова т.з. “ДНР” Денис Пушилін. За його словами, зокрема, з полону повернуться 12 бійців угрупування “днр” та вісім бійців угрупування “лнр”.

Українська сторона підтвердила обмін полоненими.

Додому повернулися 50 людей — захисники Маріуполя та «Азовсталі», у тому числі й полонені, які були у СІЗО у Оленівці під час вибуху там, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.


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Росія та Україна вчетверте за два тижні обмінялися військовополоненими
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