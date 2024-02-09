Спорт

Росія та Білорусь не виступлять на Дефлімпійських іграх-2024

9 Лютого 2024 11:29
читать на русском →
росія, білорусь
Російська лижниця на Дефлімпійських іграх / Фото: DEAFLYMPICS GAMES

Російські та білоруські спортсмени не змагатимуться на зимових Дефлімпійських іграх-2024, що відбудуться 2–12 березня в турецькому Ерзурумі.

Про це в коментарі “Суспільне Спорт” повідомив очільник Паракомітету України Валерій Сушкевич.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну — у березні 2022 року — Міжнародний дефлімпійський комітет (ICSD) усунув збірні РФ і Білорусі від змагань для спортсменів із порушеннями слуху, зокрема від літньої Дефлімпіади-2022 у бразильському Кашіас-ду-Сулі.

Утім, у грудні 2023 року ICSD ухвалив рішення повернути російських і білоруських атлетів до міжнародних стартів під своєю егідою з 1 лютого 2024-го. На аналогічний крок восени 2023-го пішов і Міжнародний паралімпійський комітет, а в грудні — олімпійський комітет.

Таким чином Росія та Білорусь мали право заявити своїх спортсменів на Дефлімпіаду-2024 у нейтральному статусі, проте ці команди не будуть представлені на змаганнях попри допуск. За словами Сушкевича, цьому посприяла, зокрема, кропітка дипломатична робота української сторони та створення суворих критеріїв “нейтральності” для російських і білоруських атлетів.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Лютого 2024 12:22

Сирський зробив першу заяву на посаді Головнокомандувача ЗСУ
9 Лютого 2024 12:08

Зеленський присвоїв Залужному звання Героя України
9 Лютого 2024 11:57

Дві години брехні: Центр стратегічних комунікацій спростував заяви Путіна в інтерв’ю Карлсону
9 Лютого 2024 11:17

Польські перевізники заблокували пункт пропуску “Шегині”
9 Лютого 2024 09:57

Данілов заявив, що українських військовополонених не було на борту російського літака Іл-76
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
усі думки