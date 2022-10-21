Політика

Росія створила чергу зі 150 суден з українським зерном у Чорному морі – Зеленський

21 Жовтня 2022 21:38
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зерно

Президент України Володимир Зеленський у сьогоднішньому відеозверненні заявив, що Росія штучно створила чергу зі 150 суден з українським зерном у Чорному морі.

“На цих тижнях стає все більш напруженою ситуація навколо експортної зернової ініціативи. Ворог робить все, щоб пригальмувати наш експорт продовольства. На сьогоднішній день понад 150 суден стоять у черзі, щоб виконати контрактні зобов’язання щодо постачання нашої агропродукції. Це штучна черга. Вона виникла лише тому, що Росія свідомо затримує проходження кораблів”, – сказав він.

Домовленість про розблокування українських портів на берегах Чорного моря, укладена між Росією та Україною за посередництвом Туреччини та ООН, має закінчитися в листопаді. Російські представники заявляли, що Москва може її не продовжити.

За домовленістю, українські судна із зерном вирушають до портів призначення, пройшовши інспекцію у Туреччині.


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