Політика

Росія розпочала нову хвилю наступу на Харківщині, – Зеленський

10 Травня 2024 14:57
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війна, зеленський
Президент України Володимир Зеленський / Фото: ОП

Російські окупаційні війська розпочали нову хвилю наступальних дій на Харківському напрямку.

Про це під час пресконференції зі словацькою колегою Зузаною Чапутовою, повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Росія розпочала нову хвилю контрнаступальних дій на цьому  напрямку. Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами і артилерією”, — заявив президент.

За його словами, окупанти можуть збільшувати та підтягувати ще сили на цьому напрямку.

“Зараз йде жорстокий бій на цьому напрямку. І з того, що мені відомо десь на 7−8 ранку – ми їх зустріли вогнем, і я вважаю, що на цей час зупинили артилерійським вогнем”, – додав Зеленський.


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