Економіка

Росія придбала у західних компаній активів на понад  21 млрд доларів — Bloomberg

10 Листопада 2023 12:55
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активи, рф, санкції

У 2022 році та у першій половині 2023 року на тлі західних санкцій міжнародні фірми продали у Росії активів щонайменше на суму у 21 мільярд доларів.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані інформаційно-дослідницького агентства AK&M.

Як пише видання, ситуацією на ринку скористались російські підприємці, які змогли придбати активи за зниженою ціною.

Так найбільшим укладачем угод у РФ з початку російського вторгнення в Україну став колишній керівник російського “Мегафона” і експартнер олігарха Усманова Іван Таврін: він нещодавно за понад 2 мільярди доларів придбав платформу оголошень Prosus NV Avito, а також деякі інші активи.

Російський бізнесмен Олексій Сагал своєю чергою придбав активи компанії з пакування напоїв Ball, а також російські підрозділи Heineken NV, включно з сімома пивоварними заводами.

Як додають у Bloomberg, обмеження Кремля щодо іноземних продавців ще більше “грають на руку” російським покупцям. Зокрема у 2022 році влада РФ заборонила іноземним інвесторам продавати російські активи без схвалення спеціальної урядової комісії та наказала продавати активи зі знижкою щонайменше 50% від ринкової вартості.


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