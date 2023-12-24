Росія прогнозовано скоротила кількість авіаударів на півдні після втрати трьох Су-34

Офіційний представник Повітряних сил України Юрій Ігнат повідомив, що російські військові зменшили кількість авіаударів після втрати трьох винищувачів Су-34.

22 грудня Україна знищила три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 на південному напрямку, повідомили українські військові. Російські джерела ці дані підтвердили, проте Міноборони РФ їх не коментувало.

За інформацією Повітряних сил України, зараз Росія намагається зібрати інформацію про причини події в південних районах країни — зокрема військові шукають засоби, за допомогою яких було збито літаки.

Українські військові зазначили, що можуть проводити подібні операції у різних напрямках.

Експерти припускали, що російські літаки могли бути збиті за допомогою американської системи ППО Patriot, проте ці відомості офіційно не підтверджені.

Представник сил оборони півдня України Наталія Гуменюк також заявила, що після інциденту з бомбардувальниками РФ на південному напрямку значно знизилася активність російської авіації.

«[Це] суттєво позначилося. Ми спостерігаємо затишшя у використанні керованих авіабомб», — сказала Гуменюк в ефірі телемарафону.

Гуменюк додала, що раніше російські військові активно бомбардували керовані авіабомбами ділянки узбережжя Дніпра на правому та лівому березі.

ЗСУ продовжують утримувати невеликий плацдарм на окупованому армією РФ лівому березі Дніпра в районі населеного пункту Кринки на Херсонщині. Повідомлялося, що позиції українських військових у Кринках постійно зазнавали бомбардувань.