Росія продовжить досягати локальних успіхів в районі Павлівки та Вугледара – британська розвідка

Протягом останніх трьох днів Росія, ймовірно, перетворила свої атаки навколо міст Павлівка та Вугледар у більш узгоджений штурм, повідомляє розвідка Великобританії.

Населені пункти розташовані за 50 км на південний захід від міста Донецька, і раніше Росія використовувала 155-ту бригаду морської піхоти для невдалих атак цього ж району в листопаді 2022 року.

“Підрозділи 155-ї знову беруть участь у складі сил принаймні бригади, які, ймовірно, просунулися на кілька сотень метрів за невелику річку Кашлагач, яка позначала лінію фронту протягом кількох місяців”, – йдеться у щоденній доповіді британського відомства.

Зазначається також, що російське командування, ймовірно, має на меті розвинути новий напрямок просування у Донецькій області, яка утримується Україною, і відволікти українські сили від Бахмутського сектора.

“Існує реальна ймовірність того, що Росія продовжить досягати локальних успіхів у цьому секторі. Однак малоймовірно, що РФ має достатньо незадіяних військ, щоб досягти оперативного значного прориву у цьому районі”.

