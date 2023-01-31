Політика

Росія продовжить досягати локальних успіхів в районі Павлівки та Вугледара – британська розвідка

31 Січня 2023 09:11
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розвідка британії

Протягом останніх трьох днів Росія, ймовірно, перетворила свої атаки навколо міст Павлівка та Вугледар у більш узгоджений штурм, повідомляє розвідка Великобританії.

Населені пункти розташовані за 50 км на південний захід від міста Донецька, і раніше Росія використовувала 155-ту бригаду морської піхоти для невдалих атак цього ж району в листопаді 2022 року.

“Підрозділи 155-ї знову беруть участь у складі сил принаймні бригади, які, ймовірно, просунулися на кілька сотень метрів за невелику річку Кашлагач, яка позначала лінію фронту протягом кількох місяців”, – йдеться у щоденній доповіді британського відомства.

Зазначається також, що російське командування, ймовірно, має на меті розвинути новий напрямок просування у Донецькій області, яка утримується Україною, і відволікти українські сили від Бахмутського сектора.

“Існує реальна ймовірність того, що Росія продовжить досягати локальних успіхів у цьому секторі. Однак малоймовірно, що РФ має достатньо незадіяних військ, щоб досягти оперативного значного прориву у цьому районі”.


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Росія продовжить досягати локальних успіхів в районі Павлівки та Вугледара – британська розвідка
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