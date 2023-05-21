Політика

Росія продовжує блокувати порт “Південний”, попри поновлення “зернової ініціативи”

21 Травня 2023 13:39
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зерновий коридор, росія

Російська Федерація продовжує блокувати вхідний флот на найбільш глибоководний порт “Південний”, попри продовження “зернової ініціативи”.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Як пише міністерство:

  • 19 травня було проінспектовано 3 судна, які йдуть на завантаження до портів “Одеса” та “Чорноморськ”. В інспекції та реєстрації суден на порт “Південний” було відмовлено без пояснення причини;
  • 20 травня було погоджено провести інспекцію 7 суден вхідного флоту на порти “Одеса” та “Чорноморськ”, але провели лише 2. Всі заявлені на порт “Південний” Росія знов викреслила;
  • 21 травня заплановано лише 4 інспекцій, але знов без суден на порт “Південний”.

Деструктивну політику щодо порту “Південний” Росія здійснює вже майже місяць. Наразі на території порту розташовано більше 1,5 млн тонн агропродукції для 10 країн світу. Має бути завантажено 26 суден.

Своєю поведінкою Росія зменшує ефективність “зернової угоди” й експорту.

“Адже порт “Південний” є найбільшим портом за пропускною здатністю і його виключення суттєво вплине на зменшення експортних обсягів”, – пише пресслужба.


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