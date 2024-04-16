Росія прагне зробити Харків непридатним до життя, – Bloomberg

Харків, північно-східне місто, розташоване менш ніж за годину їзди від російського кордону, протягом останнього місяця зазнає дедалі інтенсивнішого обстрілу ракетами, безпілотниками та важкими керованими бомбами. Постраждала енергетична інфраструктура та житлові будинки.

Місто, довоєнне населення якого становило близько 1,5 мільйона осіб, зазнає регулярних атак із лютого 2022 року, але останні дії Кремля мають вигляд скоординованих зусиль із створення умов, які зроблять місто непридатним для життя, сказали виданню Bloomberg чиновники на умовах анонімності.

Після більш ніж двох років великої війни умови життя в місті стають дедалі небезпечнішими. Пошкодження досить великі, а атаки не припиняються, тому владі буде важко відновити функціонування міста до наступної зими.

Майже ніхто не прогнозує, що російським силам вдасться захопити місто. Українські військові зміцнюють оборону, а українські чиновники вважають, що у Росії недостатньо ресурсів для серйозного наступу.

Американські чиновники також не вважають, що у Москви є можливість атакувати Харків без значного поповнення чисельності армії.