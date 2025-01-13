У Європі створили новий формат для військової підтримки України

У понеділок, 13 січня, міністри оборони країн Е5 — Польщі, Німеччини, Франції, Італії та Великобританії — провели зустріч, під час якої обговорили ключові оборонні пріоритети для України на 2025 рік. У засіданні взяв участь і міністр оборони України Рустем Умєров.

За словами Умєрова, серед головних пріоритетів визначено:

Зброя для фронту: артилерійські снаряди, далекобійне озброєння, бронетехніка.

Посилення протиповітряної оборони: нові системи ППО та боєприпаси до них.

Розвиток оборонної промисловості.

Міністр зазначив, що Україна планує у 2025 році досягти рекордного рівня виробництва озброєння — на суму 35 мільярдів доларів. З цієї суми 17 мільярдів виділить український уряд, а решту забезпечать міжнародні партнери.

Умєров підкреслив, що країни Е5 відіграють провідну роль у ключових оборонних коаліціях: