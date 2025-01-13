У Європі створили новий формат для військової підтримки України

У понеділок, 13 січня, міністри оборони країн Е5 — Польщі, Німеччини, Франції, Італії та Великобританії — провели зустріч, під час якої обговорили ключові оборонні пріоритети для України на 2025 рік. У засіданні взяв участь і міністр оборони України Рустем Умєров.
За словами Умєрова, серед головних пріоритетів визначено:
- Зброя для фронту: артилерійські снаряди, далекобійне озброєння, бронетехніка.
- Посилення протиповітряної оборони: нові системи ППО та боєприпаси до них.
- Розвиток оборонної промисловості.
Міністр зазначив, що Україна планує у 2025 році досягти рекордного рівня виробництва озброєння — на суму 35 мільярдів доларів. З цієї суми 17 мільярдів виділить український уряд, а решту забезпечать міжнародні партнери.
Умєров підкреслив, що країни Е5 відіграють провідну роль у ключових оборонних коаліціях:
- Бронетехніка — Німеччина, Польща.
- Артилерія — Франція.
- ППО та ПРО — Франція, Німеччина.
- Безпілотники та морська безпека — Велика Британія.