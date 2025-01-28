Суспільство

Росія посилює оборону своїх військових аеродромів біля кордону (фото)
28 Січня 2025 19:08

Росія посилює оборону військових аеродромів поблизу кордону, встановлюючи нові системи ППО та будуючи ангари для літаків.

Про це повідомляє “Радіо Свобода” та публікує супутникові знімки.

На авіабазі Міллерово в Ростовській області з’явилися нові позиції для систем ППО С-300/С-400, яких не було ще у жовтні минулого року. Також на місці відкритих стоянок для літаків почалося будівництво захисних ангарів.

Подібні зміни зафіксовано й на авіабазі Бельбек в окупованому Криму та на аеродромі Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї, де також споруджують нові ангари для літаків.

Росія посилюэ аеродроми системами ППО та ангарами / Радіо Свобода

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