Росія посилює оборону своїх військових аеродромів біля кордону (фото)

Росія посилює оборону військових аеродромів поблизу кордону, встановлюючи нові системи ППО та будуючи ангари для літаків.

Про це повідомляє “Радіо Свобода” та публікує супутникові знімки.

На авіабазі Міллерово в Ростовській області з’явилися нові позиції для систем ППО С-300/С-400, яких не було ще у жовтні минулого року. Також на місці відкритих стоянок для літаків почалося будівництво захисних ангарів.

Подібні зміни зафіксовано й на авіабазі Бельбек в окупованому Криму та на аеродромі Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї, де також споруджують нові ангари для літаків.