Росія посилює контрудари на Донеччині, а Зеленський готується до зустрічі з Трампом у Вашингтоні

Російські війська здійснили серію механізованих контрударів, щоб не допустити оточення своїх підрозділів на Добропільському напрямку в Донецькій області. З 4 жовтня кількість бойових зіткнень на ключових ділянках фронту — Покровському, Добропільському, Новопавлівському та Лиманському — зросла місцями на 20-30%, до майже 230 за добу.

Військові аналітики пов’язують це з погіршенням погодних умов: тумани та дощі ускладнюють роботу розвідувальних і ударних дронів, але водночас створюють умови для штурмових дій, чим і намагаються скористатися російські підрозділи.

Українські сили тим часом повідомляють про просування на південь від Запоріжжя, поблизу міста Оріхів, та звільнення кількох окупованих сіл. За даними аналітичного ресурсу DeepState, уточнено лінію бойового зіткнення: російські війська зайняли село Тернове на межі Дніпропетровської та Донецької областей і просунулися в районі Шандриголового, неподалік адміністративної межі Луганської та Харківської областей.

Реклама

Реклама

Тим часом президент США Дональд Трамп підтвердив, що 17 жовтня прийме у Білому домі президента України Володимира Зеленського. Про це він повідомив журналістам на борту літака Air Force One, прямуючи із саміту з питань Гази у Шарм-еш-Шейху.

Раніше Зеленський заявляв, що під час переговорів обговорюватимуться можливості України у сфері протиповітряної оборони та нанесення дальніх ударів. За даними порталу Axios, однією з тем зустрічі може стати потенційна передача Києву крилатих ракет Tomahawk.