Зеленський: Удар по Києво-Печерській лаврі — один із найбільших злочинів РФ проти християнської культури

У ніч на 15 червня Росія випустила по Україні 70 ракет і 611 дронів, основний удар припав на Київ. Президент Володимир Зеленський заявив, що атака на Києво-Печерську лавру стала одним із найбільших російських злочинів проти християнської культури.

Про це Володимир Зеленський написав у соцмережах.

Лише для удару по Києву російські війська застосували понад 60 ракет. Станом на зараз у столиці відомо про 28 поранених і чотирьох загиблих.

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“Через російський удар по Києво-Печерській лаврі горів Успенський собор — церква, чия історія почалася ще в XI столітті. І це на сьогодні один із найбільших російських злочинів проти християнської культури”, — заявив Зеленський.

ДСНС уже ліквідували пожежу на даху собору.

У Харкові російські війська завдали повторного удару по рятувальниках, які працювали на місці попереднього влучання по підприємству. Внаслідок атаки загинули п’ятеро людей, ще дев’ятеро дістали поранення.

У Дніпрі російські війська завдали удару по території залізничної станції, коледжу та підприємству.

Під російськими ударами також перебували Київська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Сумська та Миколаївська області.

“Так Росія показує світу свої наміри вести війну далі”, – наголосив президент.

Зеленський заявив про важливість рішучої реакції країн G7 та закликав до посилення тиску на Росію і збільшення допомоги Україні у сфері протиповітряної оборони, насамперед антибалістичними засобами.