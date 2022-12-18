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Росія перекинула до Білорусі ще пів сотні “Уралів”

18 Грудня 2022 19:23
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білорусь, техника

Росія продовжує перекидати військову техніку на територію Білорусі – тільки за останні дні в РБ привезли щонайменше 50 “Уралів”.

Черговий ешелон із технікою ЗС РФ прибув до Білорусі близько першої години ночі 16 грудня, повідомляє Беларускі Гаюн у Telegram.

Його відправили із залізничної станції “Мисяш” із Челябінської області Росії 11 грудня, і він прибув на залізничну станцію Осиповичі-1 (Могильовська область, Білорусь). Потяг привіз близько 50 одиниць нових вантажних автомобілів “Урал”. Вивантаження почалося о 4:30 ранку того ж дня.

Можливо ця техніка призначається для постачання військових ЗС РФ, які перебувають на полігоні “Осиповицький”.

Ще один аналогічний вантаж з 30 “Уралами” прибув на станцію Полонка 11 грудня.


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