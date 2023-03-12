Суспільство

Росія перекинула до Білорусі групу “іноземних найманців” для теракту, – ЗМІ

12 Березня 2023 14:48
44
читать на русском →
білорусь, провокації

За даними джерела Gulagu.net, до Білорусі перекинуто створену у грудні 2022 року під контролем ФСБ та МО групу високооплачуваних найманців, готових до виконання “творчих завдань”, пов’язаних з перевдяганням (очевидно у форму ЗСУ) та скоєнням від імені України диверсій і терактів у Білорусі.

Цю групу найманців у Росії створили ще в грудні 2022 року. Їм обіцяють високу зарплату та видають озброєння зі складів ФСБ. До слова, вона контролює їх разом з російським міноборони.

Мета проста – втягнути Білорусь у війну проти України. Мовляв, самопроголошений президент Лукашенко готовий, залишилося переконати народ. При цьому, як стверджують, Лукашенко знає про запланований у Білорусі теракт.

Командир цих найманців перебуває у підпорядкуванні російського міноборони.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
12 Березня 2023 12:43
88

Ліквідована компанія IBOX заявила про відновлення роботи всіх своїх терміналів в Україні
12 Березня 2023 14:48
44

Росія перекинула до Білорусі групу “іноземних найманців” для теракту, – ЗМІ
12 Березня 2023 14:16
114

Швейцарія знищує ракети, які необхідні Україні
12 Березня 2023 13:14
81

Російська еліта ізолюється від населення, – розвідка Британії
12 Березня 2023 11:41
82

Колаборанти масово виїжджають до Росії з Донецької та Луганської областей
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Мордор: вперёд — в 13-й век!
Віталій ПОРТНИКОВ

Укус Путина
Александр КИРШ

“Ошибочное” убийство любого путинского двойника: последствия
Денис КАЗАНСКИЙ

Неимоверная история происходит в Донецке
Александр КИРШ

Мордор, Запад и КНР готовятся предложить Украине «ничью»
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Психологическая усталость от войны
усі думки