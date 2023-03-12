Росія перекинула до Білорусі групу “іноземних найманців” для теракту, – ЗМІ

За даними джерела Gulagu.net, до Білорусі перекинуто створену у грудні 2022 року під контролем ФСБ та МО групу високооплачуваних найманців, готових до виконання “творчих завдань”, пов’язаних з перевдяганням (очевидно у форму ЗСУ) та скоєнням від імені України диверсій і терактів у Білорусі.

Цю групу найманців у Росії створили ще в грудні 2022 року. Їм обіцяють високу зарплату та видають озброєння зі складів ФСБ. До слова, вона контролює їх разом з російським міноборони.

Мета проста – втягнути Білорусь у війну проти України. Мовляв, самопроголошений президент Лукашенко готовий, залишилося переконати народ. При цьому, як стверджують, Лукашенко знає про запланований у Білорусі теракт.

Командир цих найманців перебуває у підпорядкуванні російського міноборони.