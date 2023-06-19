Політика

Росія перекидає десант Дніпровського угруповання на Запорізький та Бахмутський напрямки

19 Червня 2023 08:47
25
читать на русском →
Британська розвідка

Протягом останніх десяти днів Росія, ймовірно, почала передислокувати частини свого Дніпровського угруповання військ зі східного берега Дніпра для посилення Запорізького та Бахмутського напрямків.

Про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки.

Це потенційно залучає кілька тисяч військовослужбовців 49-ї армії, включаючи її 34-ту окрему моторизовану бригаду, а також підрозділи повітряно-десантних військ і морської піхоти.

“Передислокація Дніпровського угруповання військ, ймовірно, відображає задум Росії про те, що велика українська атака через Дніпро тепер менш імовірна після обвалу Каховської дамби та викликаної в результаті повені”, – йдеться у повідомленні.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Червня 2023 09:09
25

ЗСУ підтвердили знищення восьми повітряних цілей РФ у ніч на 19 червня
19 Червня 2023 08:36
68

Маляр підтвердила звільнення П’ятихаток
19 Червня 2023 08:16
12

На Харківщині внаслідок обстрілів поранено двох чоловіків, ще один підірвався на “пелюстці”
19 Червня 2023 08:09
31

Втрати ворога у живій силі перевищили 220 тисяч
19 Червня 2023 07:56
62

Наразі відомі подробиці нічної атаки на Одесу
Останні новини
усі новини

Думки

Евгений КОМАРОВСКИЙ

Коронавирус. Прощай пандемия, привет эндемия!
Александр КИРШ

Реальное соотношение погибшихсо стороны Украины и мордора
Юрій ЛУЦЕНКО

Припиніть!
Александр КИРШ

Из Америки написали, что я — российский агент
Віталій ПОРТНИКОВ

Путин и равнодушие
Ігор Черняк

Найкращі йдуть, а лишаються ті, хто лишаються
усі думки