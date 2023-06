Росія перекидає десант Дніпровського угруповання на Запорізький та Бахмутський напрямки

Протягом останніх десяти днів Росія, ймовірно, почала передислокувати частини свого Дніпровського угруповання військ зі східного берега Дніпра для посилення Запорізького та Бахмутського напрямків.

Про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки.

Це потенційно залучає кілька тисяч військовослужбовців 49-ї армії, включаючи її 34-ту окрему моторизовану бригаду, а також підрозділи повітряно-десантних військ і морської піхоти.

“Передислокація Дніпровського угруповання військ, ймовірно, відображає задум Росії про те, що велика українська атака через Дніпро тепер менш імовірна після обвалу Каховської дамби та викликаної в результаті повені”, – йдеться у повідомленні.

