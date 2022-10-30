Росія перекрила зерновий коридор, експорт зерна неможливий

Росія вирішила вийти із зернової угоди, через що експорт продовольства неможливий. Кремль перешкоджає експорту зерна в країну, яка перебуває на межі голоду.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив про неможливість експорту зерна через перекриття Росією зернового коридору. Кубраков повідомив, що 30 жовтня через дії Росії з українського порту не змогло вийти судно, яке мало везти зерно в Ефіопію.

За словами міністра, йдеться про судно Ikaria Angel, на яке завантажили 40 тисяч тонн зерна для Ефіопії в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН.

“Ці продукти були призначені для жителів Ефіопії, що перебувають на межі голоду. Але через перекриття Росією зернового коридору експорт неможливий”, – повідомив він.

Наразі понад 10 суден, що входять і виходять з українських портів, очікують на можливість зайти в морський гуманітарний коридор.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба написав у твітері, що Росія призупинила участь у зерновій угоді “під фальшивим приводом вибухів за 220 кілометрів від зернового коридору”.

Він повідомив, що РФ блокує 2 мільйони тонн зерна на 176 суднах, які перебувають у морі. За словами міністра, цього достатньо, щоб нагодувати понад 7 мільйонів людей.