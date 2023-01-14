Росія оголосить мобілізацію і навесні кине бійців у наступ, – The Times

Москва оголосила про свою першу перемогу за кілька місяців і підбадьорена високим рівнем підтримки війни Росією. У відповідь Європа вперше відправить в Україну танки.

Про це повідомляє видання The Times із посиланням на західну розвідку.

Президент Путін може мобілізувати до півмільйона додаткових військ для своєї війни проти України, оскільки він намагається відбити ініціативу багатостороннім весняним наступом.

Київ намагається згуртувати Захід до того, як «500 000 росіян» вийдуть на фронт. Союзників закликають «діяти зараз» і відправити сотні танків і бронетехніки в Україну після того, як Путін призначив нового командувача та запланував розгортання 150 000 резервістів, які були призвані восени.

У російських військкоматах уже проводиться серйозна підготовка до мобілізації. Якщо тае рішення про мобілізацію буде ухвалено протягом кількох тижнів, до квітня, коли зимова багнюка в Україні висохне достатньо для великого наступу, можна буде навчити й відправити на фронт до 500 000 додаткових росіян.