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Росія неспроможна вести численні наступальні операції, – ISW

5 Лютого 2023 13:15
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ISW

Росія не продемонструвала спроможності вести численні великі наступальні операції, які були б необхідні для одночасного виходу на адміністративні кордони Донецької області та взяття міста Запоріжжя. 

Про це пишуть аналітики ISW.

30 000 російських військовослужбовців, які знаходяться у районі Маріуполя недостатньо, щоб атакувати Запоріжжя, місто з приблизно трьома чвертями населення, одночасно продовжуючи наступальні операції з оточення Бахмута та починаючи новий великий удар у Луганській області. Російські звичайні сили, резерви та сили Вагнера вже залучили десятки тисяч військ до зусиль, щоб захопити Бахмут, як повідомляється, зазнавши багатьох тисяч втрат під час цієї спроби.

Також в ISW висловили припущення, що навряд чи російські рішучі наступальні операції будуть спрямовані на місто Запоріжжя із західної лінії фронту Донецьк–Запоріжжя, оскільки російські військові продовжують готуватися до наступу на заході Луганської області. Радник українського мера Маріуполя у вигнанні Петро Андрюшенко заявив, що російські військові в Маріуполі розповідають мешканцям, що російські військові віддали наказ про наступ на Вугледар, райони на південний захід від Бахмута, міста Запоріжжя та Запорізької області. 

Андрюшенко додав, що Росія також нарощує сили в казармах і населених пунктах на дорогах, що ведуть до передових позицій.


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