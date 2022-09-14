Політика

Росія намагається використати іранські БПЛА для нанесення тактичних ударів – розвідка Британії

14 Вересня 2022 07:52
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Росія, швидше за все, вперше розмістила в Україні іранські безпілотні літальні апарати. 13 вересня 2022 року українські офіційні особи повідомили, що їхні сили збили БПЛА Shahed-136 поблизу Куп’янська, в районі успішного наступу України.

Про це йдеться у щоденній доповіді британської розвідки.

Shahed-136 — це БПЛА односторонньої дії із заявленим радіусом дії 2500 кілометрів. Подібні системи іранського виробництва, ймовірно, використовувалися під час атак на Близькому Сході, зокрема проти нафтового танкера MT MERCER STREET у липні 2021 року.

“Росія майже напевно все частіше отримує зброю з інших держав, під які поширюються жорсткі санкції, таких як Іран і Північна Корея, оскільки її власні запаси скорочуються”, – стверджують аналітики.

На думку британських розвідників, втрата Shahed-136 поблизу лінії фронту свідчить про реальну ймовірність того, що Росія намагається використати систему для нанесення тактичних ударів, а не проти більш стратегічних цілей, розташованих далі на території України.


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