Росія може розпочати “великий наступ” у січні або лютому – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що здатність Росії розпочати «великий наступ» може бути відновлена ​​до кінця січня або лютого.

Як передає CNN, розмовляючи сьогодні з іноземними журналістами в бомбосховищі в Києві, голова української дипломатії сказав, що «вони (росіяни) точно все ще зберігають надію, що їм вдасться прорвати наші лінії і просунутися глибше в Україну».

Кулеба пояснив, що, на його думку, кілька причин сприяли ознакам того, що Росія все ще націлена на більші частини України.

Він пояснив таку точку зору «призовом, який вони оголосили, а також навчанням нових призовників і переміщенням їхнього важкого озброєння».