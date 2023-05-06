Суспільство

Росія може готувати провокації на 9 травня, – розвідка

6 Травня 2023 20:13
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гур, провокації

У ГУР МО попередили, що Росія може готувати провокації на 9 травня. Цього дня у російських окупантів загострюється так зване “побєдобесіє”.

Андрій Юсов – представник Головного управління розвідки Міноборони – в ефірі телемарафону розповів, що російські окупанти можуть готувати провокації на території країни-терористки.

Російські спецслужби можуть інсценувати напади на цивільне населення прикордонних районів Росії.

Такі провокації російські окупанти використовують ще з 2014 року.

“Такі провокації можуть бути спрямовані російськими спецслужбами проти російського цивільного населення, і прив’язані до певних дат, наприклад, 9 травня”, – йдеться у повідомленні.

Звичайно, ні в Україні, ні в інших цивілізованих країнах світу ніхто не вірить у такі виставки країни-терористки. Також Юсов припустив, що також є загроза провокації проти Білорусі. Її Росія намагається втягнути у війну.

У Міноборони заявили, що Росія намагається захопити Бахмут до 9 травня. Російські загарбники намагаються потішити свій божевільний символізм. Водночас українські захисники не дають російським окупантам жодних шансів реалізувати хоча б якісь цілі. Ворогу завдають колосальних втрат.


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