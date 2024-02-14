Техно

Росія модернізує дрони і нарощує їх виробництво — Ігнат

14 Лютого 2024 18:53
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дрони
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат / Фото: Суспільне

Росія проводить модернізацію “шахедів” та “Ланцетів” і продовжують виготовляти безпілотники, тому Заходу треба посилювати санкційний контроль, щоб РФ не могла отримувати західні технології.

Про це на брифінгу заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

“Ми бачили фото, які з’являються дедалі частіше, там якісь з реактивними двигунами, є моделі взагалі незрозумілого походження, зліплені десь у гаражі. Проводять деяку модернізацію з “шахедами” і “Ланцетами”. Росія хвалиться штучним інтелектом, картинку вони створювали, але не розуміли, як воно працює. Вони продовжують виготовляти (дрони) і будуть нарощувати”, — сказав він.

Речник ПС зазначив, що Захід також робить “величезні кроки”, зокрема у розробці лазерної зброї.

Ігнат зазначив, що країнам заходу треба посилювати санкційний контроль, щоби зменшувати можливості Росії щодо отримання західних технологій.

За його словами, Україна має використовувати допомогу міжнародних партнерів, щоб створювати власні новітні зразки.

“Це вже робиться. Ви бачите, безпілотники ударного типу частенько щось підпалюють у Росії, тому там “підгорає” стабільно, і це дуже добре, що ми маємо сьогодні таку можливість”, — сказав Ігнат.

Речник ПС також зазначив, що в Україні стає більше, держава наростила ефективність цих систем.

“Вони відпрацьовують по навігації, якою слідують ракети і дрони. РЕБ допомагає на лінії фронту, є окопні РЕБ, які працюють по дронах FPV. Ми маємо РЕБ вітчизняного виробника, державні підприємства, цивільні, допомога від партнерів”, — сказав він.


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