Кримінал

Росія масовано атакувала енергетичні об’єкти по всій Україні
13 Грудня 2024 08:50
читать на русском →
електроенергія, ракетний удар
Ілюстративне фото / МВС

Російські окупаційні війська продовжують свій терор, знову енергетика по всій Україні під масованим ударом.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

“Енергетики вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись завдані пошкодження”, – зазначив міністр.

В Укренерго додали, що через масовану ракетну атаку на енергооб’єкти – обсяг застосування заходів обмеження споживання сьогодні збільшений.

“З актуальним графіком відключень можете ознайомитись на сайті чи офіційних сторінках вашого обленерго”, – йдеться у повідомленні.


ТОП-новини
13 Грудня 2024 10:48

Росія завдала один із наймасштабніших ударів по українській енергетиці, – Зеленський
13 Грудня 2024 10:17

Драпатий анонсував масштабну трансформацію Сухопутних військ
13 Грудня 2024 08:50

Росія масовано атакувала енергетичні об’єкти по всій Україні
13 Грудня 2024 08:29

Росіяни вдарили безпілотником по житловому будинку у Харкові
13 Грудня 2024 08:05

Трамп вважає, що в разі припинення вогню в Україні за “перемир’ям” мають стежити європейські війська, – WSJ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саши Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки