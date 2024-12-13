Росія масовано атакувала енергетичні об’єкти по всій Україні

Російські окупаційні війська продовжують свій терор, знову енергетика по всій Україні під масованим ударом.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

“Енергетики вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись завдані пошкодження”, – зазначив міністр.

В Укренерго додали, що через масовану ракетну атаку на енергооб’єкти – обсяг застосування заходів обмеження споживання сьогодні збільшений.

“З актуальним графіком відключень можете ознайомитись на сайті чи офіційних сторінках вашого обленерго”, – йдеться у повідомленні.