Росія, ймовірно, готується до випробування міжконтинентальної крилатої ракети “Буревісник”, — Reuters

Росія, ймовірно, готується до нового випробування міжконтинентальної крилатої ракети “Буревісник” з ядерною силовою установкою, пише Reuters з посиланням на західне джерело в сфері безпеки і двох дослідників, які вивчили супутникові знімки полігону на архіпелазі Нова Земля.

Фотографії, за словами аналітиків Джеффрі Льюїса і Декера Евелета, показують штабелі вантажних контейнерів, обладнання і персонал, який прибуває з кінця липня. Крім того, на полігоні з середини липня знаходяться два літаки, оснащені для збору даних про випробування.

Також, каже Льюїс, знімки показують в районі полігону як мінімум п’ять кораблів, пов’язаних з попередніми випробуваннями “Буревісника”. Шостий корабель, який теж раніше брав участь у випробуваннях, повинен прибути на Нову Землю у вівторок, 19 серпня.

За словами експертів, опитаних Reuters, нове випробування “Буревісника” було заплановано до оголошення про зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна, заплановану на 15 серпня.