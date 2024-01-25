Росія імпортувала мікросхеми з США та ЄС на понад 1 мільярд доларів попри санкції у минулому році

У 2023 році Росія, попри санкції, які покликані перешкодити їй заволодіти технологіями, імпортувала сучасних американських та європейських мікросхем на суму понад 1 млрд дол.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на засекречені дані російської митної служби.

Зазначається, що більша частина імпортованих напівпровідників та інтегральних схем за перші дев’ять місяців 2023 року були вироблені американськими та європейськими компаніями.

Серед них Intel Corp, Advanced Micro Devices та Analog Devices Inc., а також європейські бренди Infineon Technologies AG, STMicroelectronics NV та NXP Semiconductors NV.

Видання наголошує, немає жодних припущень, що компанії порушили санкційне законодавство, оскільки дані не вказують на те, хто експортував технології до РФ, звідки вони були відправлені і коли товари були виготовлені.

У згаданих компаніях заявили, що повністю дотримуються санкційних вимог, припинили бізнес у РФ, коли почалася війна, і запровадили процеси та політику для контролю за дотриманням санкцій.

Додається, що більшість заборонених технологій, які надходять до РФ, потрапляють туди через треті країни, такі як Китай, Туреччина та ОАЕ. США та ЄС намагаються заблокувати ці маршрути, зосередившись на високопріоритетних товарах подвійного призначення та передових технологіях, які виявлені в російській зброї в Україні або необхідні для її виробництва.

Загалом, митні дані за перші дев’ять місяців минулого року РФ імпортувала чіпів на 1,7 млрд дол, у тому числі на 1,2 млрд дол, вироблених 20 компаніями. Решта 500 млн дол, ймовірно, припадає на менших виробників, у тому числі з Європи та США.