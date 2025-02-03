Росія і Трамп підштовхують Європу до більшої незалежності, – Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив у понеділок, що вторгнення Росії в Україну і політика президента США Дональда Трампа підштовхують Європу до більшої відповідальності за власну фізичну та економічну безпеку.

Макрон зробив цю заяву, прибувши на зустріч лідерів Європейського Союзу в Брюсселі, щоб обговорити відносини зі Сполученими Штатами і зміцнення військової оборони Європи, передає Reuters.

Початок саміту був затьмарений заявою Трампа на вихідних про те, що він незабаром запровадить тарифи на імпорт з ЄС, після того, як він щойно розпорядився про аналогічні заходи щодо товарів з Канади, Мексики та Китаю.

Лідери, що прибули до Брюселя, застерегли Трампа від початку торговельної війни і заявили, що ЄС відповість, якщо він це зробить.

Макрон сказав, що політика Трампа є одним з кількох факторів, які підштовхують ЄС до того, щоб стати менш залежним від інших.

«Епідемія COVID та російська агресія в Україні стали моментами пробудження, – сказав Макрон журналістам.

«Те, що відбувається в цей самий момент в Україні, те, що відбувається також зараз з вибором, деклараціями нової американської адміністрації президента Трампа, підштовхує європейців бути більш згуртованими, більш активними у реагуванні на питання їхньої колективної безпеки», – додав він.

За словами Макрона, це означає посилення європейської оборонної промисловості і закупівлю більшої кількості європейських озброєнь.