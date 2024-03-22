Росія і Китай наклали вето на резолюцію США із закликом до негайного припинення вогню в Газі

У п’ятницю Росія і Китай наклали вето на резолюцію ООН, підтриману США, яка закликала до “негайного і стійкого припинення вогню” у війні між Ізраїлем і ХАМАС в Газі.

Голосування в Раді Безпеки, що складається з 15 членів, відбулося 11 голосами “за”, троє “проти” і один утримався, повідомляє Associated Press.

Перед голосуванням посол Росії в ООН Василь Небензя заявив, що Москва підтримує негайне припинення вогню, але поставив під сумнів формулювання резолюції і звинуватив держсекретаря США Ентоні Блінкена і посла США Лінду Томас-Грінфілд в тому, що вони “вводять в оману міжнародне співтовариство” з “політизованих” причин.

Згідно з проєктом резолюції, винесеним на голосування, визначається “імператив негайного і стійкого припинення вогню”, без прямого посилання на звільнення заручників.

Заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський заявив, що Москва не буде задоволена “нічим, що не закликає до негайного припинення вогню”, запитавши: “Що таке імператив? У мене є імператив дати вам 100 доларів, але … це лише імператив, а не 100 доларів”.