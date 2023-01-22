“Росія готується до нового наступу”: Данілов вказав на першу ознаку

Росія, імовірно, готується до нового наступу. Першою ознакою є підвищення активності інформаційних атак.

Про це написав секретар РНБО Олексій Данілов у колонці для Української правди.

Данілов зауважив, що росіяни продовжують мріяти про захоплення Києва.

Але наразі, за його словами, для росіян завдання максимум – здійснення прориву на оперативних напрямках: південь, повна окупація українських Донецької і Луганської областей, переривання ланцюжків постачання зброї. Чого, до слова, у них все ще не вдається.

“І, звичайно, Київ залишається головною мрією путінських фантазій. росія готується до наступу, першою ознакою якого згідно зі сталою тактикою, є реалізація активних інформаційних заходів”, – йдеться в його колонці.

Секретар РНБО Олексій Данілов також вважає, що Росія може спробувати здійснити свій останній ривок на річницю повномасштабного вторгнення або ж вже у березні.

Також Данілов застерігав, що наступні два-три місяці війни будуть дуже важливими і вирішальними. За його словами, до битви готуються обидві сторони.