Росія готує “вирішальний прорив”, ціль – захоплення агломерації Покровськ-Краматорськ-Слов’янськ

За інформацією 7 корпусу Десантно-штурмових військ, росіяни перекинули у район Покровська досвідчені підрозділи морської піхоти та останнім часом намагаються діяти невеликими групами. Їхня мета — просочитися у місто без прямого зіткнення з передовими позиціями, наблизитися до операторів дронів і мінометників, розпорошити сили оборони та розширити межі «сірої зони». Про це йдеться у заяві підрозділу.

Одночасно на флангах противник посилив штурми із застосуванням бронетехніки та мототехніки, намагаючись перерізати логістичні шляхи та створити загрозу оточення Покровської агломерації. При цьому кількість авіаударів по передових позиціях зменшилася, натомість зросли атаки по тилових цивільних об’єктах. За серпень у Покровську майже повністю зруйнований житловий фонд.

За наявними даними, росія планує використати угруповання у Донецькій області для так званого «вирішального прориву» із залученням значних сил і техніки. Основною метою ворога залишається захоплення агломерації Покровськ-Краматорськ-Слов’янськ.

У 7 корпусі наголошують, що розуміють наміри противника, адаптують тактику оборони, перебудовують логістику та вживають заходів для блокування його просування. Підрозділи корпусу у зоні відповідальності активно знищують техніку та живу силу окупантів.