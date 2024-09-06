Росія готує нові удари по українській енергосистемі, – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Росія вже проводить підготовку до нових масованих атак на українську енергосистему.

Про це прем’єр повідомив у Верховній Раді під час “години запитань до уряду”.

“Ми вже знаємо розвіддані про те, що готуються наступні масовані ракетні й дронові удари по нашій енергосистемі,”, – наголосив прем’єр.

Наразі Україна втратила 9 гігаватів, що є половиною довоєнного об’єму споживання електроенергії. За словами Шмигаля, якщо будуть продовжуватися атаки – уряд “зробить все необхідне”.