Економіка

Росія готує нові удари по українській енергосистемі, – Шмигаль
6 Вересня 2024 20:50
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електроенергія
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді / Фото: Кабмін

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Росія вже проводить підготовку до нових масованих атак на українську енергосистему.

Про це прем’єр повідомив у Верховній Раді під час “години запитань до уряду”.

“Ми вже знаємо розвіддані про те, що готуються наступні масовані ракетні й дронові удари по нашій енергосистемі,”, – наголосив прем’єр.

Наразі Україна втратила 9 гігаватів, що є половиною довоєнного об’єму споживання електроенергії. За словами Шмигаля, якщо будуть продовжуватися атаки – уряд “зробить все необхідне”.


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