Політика

Росія готує кампанію з дестабілізації України, – Зеленський

17 Листопада 2023 12:01
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Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче розколоти українське суспільство, створивши «хаос», щоб зрештою усунути його з посади.

Про це він сказав під час зустрічі з журналістами у четвер, 16 листопада, повідомляє Bloomberg.

Зеленський описав плани Москви як «Майдан-3».

«Наша розвідка має інформацію, яка також надійшла від наших партнерів. Майдан для них — це переворот, тому операція зрозуміла», — цитує його агентство.

Раніше Зеленський заявляв, що, на його думку, Росія та її союзник Іран стоять за подіями на Близькому Сході, де триває війна між Ізраїлем та ХАМАС.

За його словами, Україна має дані, що для розсіювання допомоги та відвертання уваги світу Москва може розпалити новий конфлікт на Балканах.


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