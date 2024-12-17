Суспільство

Росія готова до переговорів лише з тими, хто приймає реальність – Небензя
17 Грудня 2024 08:34
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переговори, рф, україна
Василь Небензя / Фото з відкритих джерел

Постійний представник РФ в ООН Василь Небензя заявив, що Москва не розглядає жодних сценаріїв заморожування конфлікту та вважає мирні ініціативи президента України Володимира Зеленського спробою виграти час для посилення військового потенціалу.

Про це він заявив під час засідання Ради Безпеки ООН.

Під час засідання Ради Безпеки ООН 16 грудня Небензя відкинув ймовірність припинення війни на умовах, які обговорювалися на зустрічі Зеленського з Дональдом Трампом та Еммануелем Макроном.

За словами представника РФ, мирні пропозиції Києва спрямовані на отримання додаткової військової підтримки з-за кордону та продовження бойових дій. Він наголосив, що Росія готова до переговорів лише з тими, хто готовий “прийняти реальність” і погодитися на умови, які вона вважає прийнятними для завершення конфлікту.


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