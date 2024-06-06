Економіка

Росія хоче повного блекауту в Україні, – Галущенко

6 Червня 2024 16:31
електроенергія
Міністр енергетики Герман Галущенко / Фото: Міністерство енергетки України

Росія завдала серйозних руйнувань об’єктам теплової та гідрогенерації України, також значно пошкоджено об’єкти системи передачі. Українська енергосистема втратила до 9 ГВт потужності, а держава готується до важкої зими.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко на зустрічі з представниками держав-членів ЄС у МАГАТЕ.

“Ситуація наразі значно гірша, ніж у 2022 – 2023 роках. Застосовуються обмеження для споживачів. Ми готуємося до досить складної ситуації взимку”, — сказав він.

Міністр наголосив, що атомна генерація залишається базовою для України.

“Зараз атаки зосереджені на маневрових потужностях, але мета ворога — повний блекаут. Ми готуємось до того, щоб взимку працювали всі 9 енергоблоків АЕС, це наш спосіб вижити”, — сказав Галущенко.

Тому, за його словами, важливе завдання — захистити атомну енергетику, уникнути блекауту АЕС і “забезпечити ядерну і радіаційну безпеку в Україні, від якої залежить і глобальна ядерна безпека”.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено ситуації на окупованій росіянами Запорізькій АЕС та можливим ризикам її чергового знеструмлення.


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