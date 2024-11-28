Росія атакує Україну ракетами: під ударом енергетика 

Зранку 28 листопада Росія завдає масованих ракетних ударів по Україні, зокрема по енергетичній інфраструктурі.

Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, обстріли енергооб’єктів зафіксовані у різних регіонах країни.

“Атаки на енергообʼкти відбуваються по всій Україні. Оператор системи передачі “Укренерг” терміново ввів екстрені відключення електроенергії”, – зазначив Галущенко, додавши, що наслідки ударів будуть уточнені, як тільки дозволить безпекова ситуація.

Тим часом вибухи вже пролунали в Одесі, Харкові та Луцьку.