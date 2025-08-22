Росія атакувала Україну понад півсотнею безпілотників

Російські окупаційні війська в ніч на 22 серпня атакували Україну 55 безпілотниками, повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Попередньо, станом на 9:00 протиповітряна оборона збила/придушила 46 дронів на півночі та сході країни.
Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 4 локаціях.
Зокрема, очільниця Чугуєва на Харківщині Галина Мінаєва розповідала про атаку на громаду: “Цього разу мішенню стало непрацююче промислове підприємство. Пошкоджені порожні складські будівлі. Інформація про постраждалих не надходила”.