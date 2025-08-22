Росія атакувала Україну понад півсотнею безпілотників

До України з буферної зони на російсько-грузинському кордоні повернули 65 громадян

Зокрема, очільниця Чугуєва на Харківщині Галина Мінаєва розповідала про атаку на громаду : “Цього разу мішенню стало непрацююче промислове підприємство. Пошкоджені порожні складські будівлі. Інформація про постраждалих не надходила”.

Попередньо, станом на 9:00 протиповітряна оборона збила/придушила 46 дронів на півночі та сході країни.