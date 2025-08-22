        Суспільство

        Росія атакувала Україну понад півсотнею безпілотників

        Федір Олексієв
        22 Серпня 2025 09:50
        читать на русском →
        Мобільна вогнева група ППО / Фото: REUTERS
        Мобільна вогнева група ППО / Фото: REUTERS

        Російські окупаційні війська в ніч на 22 серпня атакували Україну 55 безпілотниками, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

        Попередньо, станом на 9:00 протиповітряна оборона збила/придушила 46 дронів на півночі та сході країни. 

        Реклама
        Реклама

        Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 4 локаціях.

        Зокрема, очільниця Чугуєва на Харківщині Галина Мінаєва розповідала про атаку на громаду: “Цього разу мішенню стало непрацююче промислове підприємство. Пошкоджені порожні складські будівлі. Інформація про постраждалих не надходила”.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини