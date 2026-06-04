Росія атакувала промисловий об’єкт на Київщині, постраждав водій бензовоза

Україна шукає альтернативу Patriot і готує нові удари по РФ: головні заяви Зеленського та Рютте в Києві

Триває ліквідація пожежі, на місці працюють рятувальники та інші оперативні служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

“Його госпіталізовано до місцевої лікарні із закритим переломом гомілковостопного суглоба. Медики надають всю необхідну допомогу”, – йдеться в повідомленні.

Про це повідомили в ДСНС України .

У ніч на 4 червня російські безпілотники атакували промисловий об’єкт у Бориспільському районі Київської області. Унаслідок удару постраждав чоловік.