Росія атакувала промисловий об’єкт на Київщині, постраждав водій бензовоза

У ніч на 4 червня російські безпілотники атакували промисловий об’єкт у Бориспільському районі Київської області. Унаслідок удару постраждав чоловік.
Про це повідомили в ДСНС України.
Після удару на об’єкті інфраструктури виникла пожежа.
Як уточнив начальник Київської ОВА Микола Калашник, постраждалий внаслідок атаки чоловік — водій бензовоза.
“Його госпіталізовано до місцевої лікарні із закритим переломом гомілковостопного суглоба. Медики надають всю необхідну допомогу”, – йдеться в повідомленні.
Триває ліквідація пожежі, на місці працюють рятувальники та інші оперативні служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.