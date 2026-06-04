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        Росія атакувала промисловий об’єкт на Київщині, постраждав водій бензовоза

        Галина Шподарева
        4 Червня 2026 06:59
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        Ліквідація пожежі після удару РФ по Київщині 4 червня / Фото: ДСНС
        Ліквідація пожежі після удару РФ по Київщині 4 червня / Фото: ДСНС

        У ніч на 4 червня російські безпілотники атакували промисловий об’єкт у Бориспільському районі Київської області. Унаслідок удару постраждав чоловік.

        Про це повідомили в ДСНС України.

        Після удару на об’єкті інфраструктури виникла пожежа.

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        Як уточнив начальник Київської ОВА Микола Калашник, постраждалий внаслідок атаки чоловік — водій бензовоза.

        “Його госпіталізовано до місцевої лікарні із закритим переломом гомілковостопного суглоба. Медики надають всю необхідну допомогу”, – йдеться в повідомленні.

        Триває ліквідація пожежі, на місці працюють рятувальники та інші оперативні служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

        Рятувальники на місці російського удару на Київщині / Фото: ДСНС

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