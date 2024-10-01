Кримінал

Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту: Росія атакувала підстанцію
1 Жовтня 2024 10:46
читать на русском →
заес, окупація
Четвертий реактор Запорізької атомної електростанції / Фото: Енергоатом

Внаслідок російської атаки на магістральну підстанцію знеструмлено одну з ліній живлення окупованої Запорізької АЕС.

Станція знову опинилася на межі блекауту, повідомляє Міненерго.

“Черговий акт російського тероризму створив загрозу аварії на окупованій Запорізькій АЕС. Вимагаємо негайно виконати резолюцію МАГАТЕ і повернути окуповану АЕС під український контроль. Безпечна експлуатація Запорізької АЕС можлива лише під контролем України”, – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків ворожого обстрілу, щоб якнайшвидше відновити повноцінне живлення окупованої АЕС.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
1 Жовтня 2024 15:15

Естонія надаватиме Україні військову допомогу за рахунок власної оборонної промисловості – Певкур
1 Жовтня 2024 14:23

Кабмін дозволив військовим частинам самостійно мобілізувати людей без участі ТЦК
1 Жовтня 2024 12:30

Росіяни вкотре завдали масованих ударів по Запоріжжю
1 Жовтня 2024 11:40

Столтенберг офіційно передав повноваження генсека НАТО Рютте
1 Жовтня 2024 11:18

СБУ затримала російського кілера, який хотів вбити посадовця Мелітопольської міськради
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
усі думки