Кримінал

Росія атакувала Одещину авіаційними та балістичними ракетами

17 Травня 2024 22:02
читать на русском →
ракетний удар
Наслідки ракетного удару РФ по Одеському району / Фото: Суспільне

Протягом дня 17 травня російські окупанти атакували Одещину трьома балістичними ракетами (імовірно “Іскандер-М”) та трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69.

Під час атаки ворог активно застосовували розвідувальні дрони на всьому південному напрямку, повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Загалом протиповітряною обороною на південному напрямку знищено:

  • 3 керовані авіаційні ракети Х-59 на Одещині;
  • 2 розвідувальні БпЛА “ZALA”, ударний “Ланцет” та 1 БпЛА невстановленого типу на  Херсонщині;
  • 1 БпЛА невстановленого типу на Кіровоградщині.

В результаті ворожої атаки пошкоджена цивільна інфраструктура, є поранені, одна людина загинула.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
17 Травня 2024 22:02

Росія атакувала Одещину авіаційними та балістичними ракетами
17 Травня 2024 20:46

У Харкові зросла кількість загиблих і поранених
17 Травня 2024 20:37

Російський НПЗ у Туапсе зупинив роботу після атаки дронів, – Reuters
17 Травня 2024 18:39

МЗС відновлює консульські послуги для чоловіків, але є нюанс
17 Травня 2024 18:10

Термінали Starlink вийшли з ладу в день наступу Росії на Харківщину, – WP
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Анна ГИН

Ми тут нормально
Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін – Володимир?
Юрій САПРОНОВ

Точкой отсчёта будет 1-й саммит Мира
Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
усі думки