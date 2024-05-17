Росія атакувала Одещину авіаційними та балістичними ракетами

Протягом дня 17 травня російські окупанти атакували Одещину трьома балістичними ракетами (імовірно “Іскандер-М”) та трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69.
Під час атаки ворог активно застосовували розвідувальні дрони на всьому південному напрямку, повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Загалом протиповітряною обороною на південному напрямку знищено:
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59 на Одещині;
- 2 розвідувальні БпЛА “ZALA”, ударний “Ланцет” та 1 БпЛА невстановленого типу на Херсонщині;
- 1 БпЛА невстановленого типу на Кіровоградщині.
В результаті ворожої атаки пошкоджена цивільна інфраструктура, є поранені, одна людина загинула.