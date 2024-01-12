Суспільство

Російський виробник розвідувальних безпілотників “Орлан-10” збільшує обсяги випуску попри санкції 

12 Січня 2024 14:37
дрони

Ключовий російський виробник БПЛА Орлан-10″ збільшує обсяги випуску попри санкції та залежність від західних компонентів.

Злиті хакерами з української групи “КіберСпротив” документи проаналізувала волонтерська спільнота Inform Napalm.

Мова йде про компанію “Специальный технологический центр” (СТЦ). Волонтери на прикладі однієї моделі БПЛА зафіксували, що продукція компанії майже повністю складається з імпортної електроніки. 

Зокрема пропелер та двигун виробляє китайська компанія T-Motor. Контролер польоту та GPS модуль виробляє китайська Radiolink Electronic Limited, ноутбуки від Lenovo, а камера – від Sony. Крім цього, на підприємство імпортуються пристрої, деталі та устаткування виробництва США, Німеччини, Іспанії, Австрії, Великобританії, Швейцарії тощо.

Аналіз документів закупівлі свідчить, що схеми для імпорту підсанкційних компонентів є примітивними. Товари від виробника потрапляють до дистриб’ютора у цій же країні, а потім їх купує компанія-прокладка з Китаю, Сербії, ОАЕ або Туреччини. Далі товар купує російська фірма-імпортер та передає їх на завод з виробництва безпілотників. Розрахунки здійснюються у доларах, євро та юанях. 

Аналітики також виявили, що СТЦ обзавівся постійними партнерами з Китаю, які постачають критично важливі електронні компоненти. 


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