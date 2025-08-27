Російський уряд продовжив заборону на експорт бензину

В Росії подовжили заборону на експорт бензину ще на місяць — до 30 вересня. Обмеження поширюється як на виробників пального, так і на рітейлерів.

Про це пише “Радіо Свобода” з посиланням на російські ЗМІ.

З 1 жовтня бензин зможуть експортувати безпосередні виробники, а експортери, які не мають власного виробництва, отримають це право з 1 листопада.

Чинна заборона мала закінчитися 31 серпня. Її запровадили в лютому для звичайних рітейлерів, а в липні поширили на виробників.

Цього літа в РФ оптові ціни на бензин перебувають на рекордних рівнях як через сезонний чинник, так і через українські атаки на енергетичну інфраструктуру.