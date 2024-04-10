Російський Оренбург йде під воду

У Кремлі заявили, що рівень води продовжить зростати.

Про це повідомляє Maxar, “Схеми“, прокремлівські видання “РИА Новости“.

Maxar опублікувала знімки кількох населених пунктів Оренбурзької області РФ, зокрема обласного центру, які затопило внаслідок сезонних повеней та прориву дамби в місті Орськ.

Повінь триває вздовж багатьох річок і приток річки Урал.

Речник російського правителя Дмитро Пєсков заявив, що прогнози щодо повеней невтішні і рівень води продовжує зростати.

Вода приходить у нові регіони. За його словами, ситуація дуже напружена, однак російський правитель Володимир Путін не планує відвідати постраждалі регіони. Він, за словами Пєскова, постійно “отримує інформацію, координує роботу всіх гілок влади”.