Політика

Російський наступ на південь від Куп’янська поступово розширюється, – Британська розвідка
17 Листопада 2024 19:59
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Британська розвідка, куп'янськ
Очільник поліції Харківщини Петро Токар провів нараду у Куп’янську / Фото Нацполіція

Британська розвідка вказує на посилення наступального тиску російських військ на місто Куп’янськ Харківської області.

“13 листопада 2024 року російські війська, ймовірно, спробували проникнути до Куп’янська з північного сходу. Український Генштаб повідомив про чотири хвилі російських атак поспіль”, – йдеться у зведенні Британського Міноборони.

Як вказують британські розвідники, на південь від Куп’янська російські війська вийшли до річки Оскіл, розрізавши українські логістичні лінії на східному березі річки.

“Російський наступ на південь від Куп’янська поступово розширюється, Росія намагається посилити тиск на українські сили в цьому районі”, – йдеться у зведенні. Розвідники зазначають, що 15 жовтня 2024 року українська влада видала наказ про евакуацію цивільного населення з Куп’янська та прилеглих районів. За оцінками Куп’янської військової адміністрації, у районі Куп’янська залишилося 4000 цивільних. Довоєнне населення, зазначено у зведенні, становило 27 тис.

“Куп’янськ є важливим транспортним вузлом і логістичним вузлом. Українці повернули Куп’янськ під свій контроль у вересні 2022 року”, – йдеться у зведенні розвідки.


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