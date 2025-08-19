Російський FPV-дрон влучив у “швидку” на Харківщині: постраждали двоє медиків

Сьогодні, 19 серпня, під час виїзду за викликом в Купʼянському районі Харківської області російський FPV-дрон влучив у службовий автомобіль екстреної медичної допомоги.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Реклама

Реклама

Унаслідок атаки постраждали медичні працівники, які перебували в автомобілі. 57 та 43-річних чоловіків з вибуховими пораненнями поліцейські доставили до лікарні.

За даним фактом інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.