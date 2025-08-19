        Суспільство

        Російський FPV-дрон влучив у “швидку” на Харківщині: постраждали двоє медиків

        Галина Шподарева
        19 Серпня 2025 16:47
        читать на русском →
        Окупанти вдарили по "швидкій" / Фото: ГУНП в Харківській області
        Окупанти вдарили по "швидкій" / Фото: ГУНП в Харківській області

        Сьогодні, 19 серпня, під час виїзду за викликом в Купʼянському районі Харківської області російський FPV-дрон влучив у службовий автомобіль екстреної медичної допомоги. 

        Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

        Реклама
        Реклама

        Унаслідок атаки постраждали медичні працівники, які перебували в автомобілі. 57 та 43-річних чоловіків з вибуховими пораненнями поліцейські доставили до лікарні.

        За даним фактом інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

        Пошкоджена внаслідок обстрілу “швидка” / Фото: ГУНП в Харківській області

        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини