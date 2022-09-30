Суспільство

Російських контрактників не звільнятимуть до закінчення війни з Україною

30 Вересня 2022 11:48
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росія

В РФ у період “часткової мобілізації” військовослужбовці-контрактники не можуть бути звільнені після закінчення терміну служби, їх контракти продовжать до закінчення війни в Україні, повідомили на госпорталі “Пояснюємо.рф” .

“Припинення дії контракту після закінчення його терміну в період часткової мобілізації не передбачено. Контракти продовжують свою дію до закінчення СВО”, – йдеться у повідомленні.

У ньому зазначено, що у період проведення “часткової мобілізації” військовослужбовці-контрактники, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі, не можуть бути звільнені у зв’язку із закінченням контракту.

Як повідомлялося, перелік підстав для звільнення військовослужбовців за контрактом та мобілізованих громадян визначено в указі президента РФ “Про оголошення часткової мобілізації” від 21 вересня: досягнення граничного віку, за станом здоров’я та у разі судового вироку про позбавлення волі.


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