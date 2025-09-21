        Політика

        Російського генерала, який воював проти України, звільнили зі служби

        Віктор Алєксєєв
        21 Вересня 2025 14:35
        Командувач військ Центрального військового округу Олександр Лапін бере участь у зустрічі президента Росії Володимира Путіна з командувачами військ військових округів у Москві, 15 травня 2024 року / Фото Reuters
        Російського генерал-полковника Олександра Лапіна, одного з високопоставлених командувачів, що брав участь у перших етапах війни проти України, звільнили з військової служби. Про це в неділю повідомило російське видання РБК з посиланням на неназване джерело, пише Reuters.

        61-річного Лапіна призначать помічником голови Татарстану — він відповідатиме за підтримку ветеранів та їхніх родин, пише місцеве агентство Tatar Inform.

        У 2022 році Лапін командував Центральним військовим округом Росії та угрупованням «Центр» в Україні. Після відступу російських військ із Лимана його різко розкритикував глава Чечні Рамзан Кадиров.

        Згодом Лапін очолив Ленінградський військовий округ, де керував угрупованням «Північ» в Україні та біля українського кордону. У серпні цього року його замінив генерал-полковник Євген Нікіфоров.


