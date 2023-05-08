Кримінал

Російські збоченці знищили склад Червоного Хреста

8 Травня 2023 14:17
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ракетний удар

Внаслідок російського обстрілу Одещини у неділю було зруйновано склад із гуманітарною допомогою Червоного Хреста, надання допомоги призупинено.

“Внаслідок ракетного удару по Одещині 07.05.2023 повністю зруйновано орендоване складське приміщення Одеської обласної організації Товариства Червоного Хреста України площею 1000 кв.м. Пожежа повністю знищила гуманітарну допомогу для Одеської області, яка знаходилась на складі”, – йдеться у повідомленні організації.

На момент ракетного удару представників Червоного Хреста на місці не було. Надання гуманітарної допомоги та діяльність деяких проектів Одеської обласної організації Червоного Хреста України призупинено.


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